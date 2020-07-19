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Архангельск не страдает бессонницей?

По данным федерального социологического опроса, проведенного с сентябре 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, больше всего жалуются на бессонницу жители Москвы, Перми и Владивостока.
Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы испытываете проблемы со сном? В чем они проявляются? Как вы можете объяснить свою проблему со сном?
Рейтинг Российских городов по бессоннице среди населения:
Москва (1), Пермь (2), Владивосток (3), Екатеринбург (4), Казань (5), Омск (6), Краснодар (7), Самара (8), Санкт-Петербург (9), Челябинск (10), Новосибирск (11), Нижний Новгород (12), Воронеж (13), Уфа (14), Ростов-на-Дону (15), Брянск (16), Волгоград (17), Саратов (18), Красноярск (19), Симферополь (20), Иваново (21) и Махачкала (22).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам проведенного исследования проблемы, связанные со сном, испытывают 23% жителей России, причем в Москве 41% жителей страдает бессонницей, а в Махачкале только 7%.
Эксперт отметил, что 74% респондентов, попавших в выборку и страдающих от бессонницы, испытывают сложности с засыпанием, 12% опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6% россиян указали неглубокий и прерывистый сон.
Стоит отметить, что 71% опрошенных, испытывающих проблемы со сном, связывают это со стрессами и внутренними переживаниями, 17% с внешними факторами, такими как шоссе под окнами и беспокойными соседями, 10% объясняют бессонницу неправильным образом жизни и нарушением режима сна, и лишь 2% ссылаются на проблемы со здоровьем.










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21 сентябрь 08:35 | : Будни

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