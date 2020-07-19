COVID-19 в Архангельской области: +97

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье выявлены 97 новых случаев заражения COVID-19.
Их география:
47 архангелогородцев;
11 новых случаев – в Северодвинске (четыре из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
10 зафиксировано в Вельском районе;
8 – в Котласском районе;
7 – в Плесецком районе;
по 4 случая в Каргопольском и Няндомском районах;
2 – в Приморском районе;
по одному - в Новодвинске, Вилегодском, Устьянском и Пинежском р-нах.
Но и выздоровели за сутки почти столько же – 94 человека.