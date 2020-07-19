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COVID-19 в Архангельской области: +97

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье выявлены 97 новых случаев заражения COVID-19.

Их география:

47 архангелогородцев;

11 новых случаев – в Северодвинске (четыре из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

10 зафиксировано в Вельском районе;

8 – в Котласском районе;

7 – в Плесецком районе;

по 4 случая в Каргопольском и Няндомском районах;

2 – в Приморском районе;

по одному - в Новодвинске, Вилегодском, Устьянском и Пинежском р-нах.

Но и выздоровели за сутки почти столько же – 94 человека.

20 сентябрь 16:12 | : Будни

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