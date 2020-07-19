COVID в Поморье за сутки: заболевших ровно в два раза больше выздоровевших

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 47 человек. А всего с начала пандемии вылечились 10 082 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 94 новых случая COVID-19.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
48 архангелогородцев;
9 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
7 – в Северодвинске (два из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
6 – в Вилегодском районе,
по 4 – в Холмогорском и Вельском р-нах;
3 случая в Няндомском районе;
по 2 – в Устьянском, Приморском, Пинежском и Ленском районах;
по одному - в Мирном, Новодвинске, Коряжме, Красноборском и Плесецком районах.