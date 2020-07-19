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COVID в Поморье за сутки: заболевших ровно в два раза больше выздоровевших

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 47 человек. А всего с начала пандемии вылечились 10 082 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 94 новых случая COVID-19.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

48 архангелогородцев;

9 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;

7 – в Северодвинске (два из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

6 – в Вилегодском районе,

по 4 – в Холмогорском и Вельском р-нах;

3 случая в Няндомском районе;

по 2 – в Устьянском, Приморском, Пинежском и Ленском районах;

по одному - в Мирном, Новодвинске, Коряжме, Красноборском и Плесецком районах.

 

 

19 сентябрь 12:35 | : Будни

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