В Архангельске входит в моду краповый берет

В квалификационных испытаниях на право ношения высшей формы отличия подразделений специального назначения Росгвардии приняли участие более 30 военнослужащих отряда «Ратник» Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Полностью выполнили квалификационные требования и заслужили право ношения крапового берета только пять военнослужащих.
Суровому экзамену в полевых условиях предшествовала долгая подготовка кандидатов и двухдневные контрольно-проверочные занятия по различным видам боевой подготовки непосредственно перед заключительным испытанием. Завершающий этап состоялся на полигоне под Архангельском.
Военнослужащим Росгвардии предстояло совершить 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой экипировке, который стал серьезной проверкой моральных и физических сил претендентов на пути к обладанию краповым беретом. Кандидату достаточно было получить три замечания от инструктора, чтобы досрочно выбыть из испытаний.
В итоге финишировать и приступить к преодолению огненно-штурмовой полосы смогли 14 участников. Кульминацией экзаменов стали поединки, во время которых каждый дошедший до финала должен был провести схватку по правилам рукопашного боя с тремя сменяющимися противниками.
В торжественной обстановке на плацу отряда начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк вручил росгвардейцам из Поморья высшие знаки отличия спецназа ведомства, а также отметил хорошую подготовку и профессиональную выучку военнослужащих.