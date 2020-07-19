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Россияне резко против снижения водительского возраста

Депутат Госдумы В.Власов предложил снизить возраст получения водительских прав и управления автомобилем с 18 до 16 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, поддерживают ли россияне данную инициативу. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (74%) против снижения возраста получения водительского удостоверения. 13% респондентов — за. Еще 13% затруднились с ответом.  

Уровень неодобрения инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 57% среди респондентов до 24 лет и 83% среди россиян от 45 лет и старше. Аналогичная тенденция прослеживается и с увеличением уровня доходов респондентов: 68% среди россиян с доходом до 30 тыс. руб. в месяц и 80% среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. Водители авто критикуют инициативу чаще тех, кто не водит машину: 80 и 68% соответственно.

18 сентябрь 08:36 | : Будни

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