Леерные ограждения в Архангельске - убрать нельзя оставить

Леерные ограждения – безопасность или дискомфорт горожан?! Отметим, что мнения по этому поводу полярные. С одной стороны, замена старых ограждений – хорошо, но и критики в адрес установки новых заборов звучит не мало. Своей позицией поделилась и депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко:
- Помню, наблюдая за реконструкцией Ленинградского проспекта, мечтала увидеть на разделительной полосе зеленую зону, цветы, деревья, кустарники, тем более в некоторых местах ширина разделительной полосы позволяет. Но никак не ожидала увидеть там серую плитку, сквозь которую уже, кстати говоря, пробивается трава. Еще тогда такое решение и установку леерных ограждений вместо живой изгороди объяснили требованиями безопасности.
Сейчас Архангельск участвует в федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения», поэтому в соответствии с ГОСТами на улицах города повсеместно стали появляться заборы - и где надо, и, на мой взгляд, даже где не надо.
Главной целью установки ограждений, как утверждают авторы программы, является обеспечение безопасности участников дорожного движения. Возможно, и хорошей идеей было бы оградить проезжую часть от тротуаров, чтобы в случае ДТП не пострадали люди, но ограждения, установку которых мы наблюдаем, уж точно не способны остановить автомобиль, а их металлические части как раз могут еще более серьезно травмировать людей.
Вторая причина, по которой заборы устанавливают на разделительных полосах – чтобы что-то запретить, например, перебегать дорогу в неположенном месте. Но, если уж кому-то очень надо, такой забор тоже не помеха – десятки раз сама наблюдала, как наши граждане, в том числе и пожилые, лихо переползали через ограждение. Как говорится, нашего человека ничто не остановит.
Сегодня наше городское пространство и так сложно назвать удобным и комфортным, так оно еще и усугубляется этими ограждениями. Автовладельцы, например, припарковав свои авто у обочины, вынуждены несколько метров идти по проезжей части с целью обойти ограждение и попасть на тротуар. Разве это безопасные условия? Такие решения не только неудобны для жителей, но они же и провоцируют на нарушения, как и истории с перекрытыми пешеходными переходами, когда горожан лишили возможности переходить дорогу по привычному маршруту.
Уверена, прежде чем что-то делать, необходимо учесть интересы горожан, оценить трафик движения по той или иной улице, а не действовать по принципу «все запретить». Порой у меня складывается впечатление, что нам пытаются указать, как и где ходить. Наверное, это отчасти и необходимо, но во всем же должно быть чувство меры.
Еще один момент не в пользу повсеместной установки заборов – их содержание. Пусть и получили мы эти ограждения из федерального бюджета, но бремя по их содержанию впоследствии ложится на городской бюджет. И мы видим, что уже есть много мест, где ограждения сломаны и помяты, их уже необходимо менять.
Безусловно, есть места, где ограждения вполне уместны, но где-то они избыточны и только мешают горожанам. На мой взгляд, многие из таких можно заменить на живые изгороди.
Интересно, что каких-то отечественных исследовании на тему обеспечения безопасности участников дорожного движения путем установки леерных ограждений нет, зато зарубежные исследования показывают, что от заборов больше бед и проблем, чем пользы.
Кстати говоря, именно такие ограждения как в Архангельске я видела еще в ряде российских городов. Видимо, кто-то неплохо заработал, а кто-то отчитался о выполнении программы. А по факту – улицы в клетках, никакой безопасности, масса препятствий для жителей. При этом, повсеместное «озаборивание» происходит не везде. Взять ту же Москву – там что, другие ГОСТы?!
Как ни крути, все сводится к одному – отношению и подходах к делу. Видимо, наставить заборы проще, чем создать комфортную и благоприятную городскую среду. Уверена, можно было и обойтись без сплошных огораживаний, найти иные решения, да и сами ограждения можно было подобрать более качественные и эстетичные.