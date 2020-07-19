83 ковида за одни сутки в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 31 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9 955 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 83 новых случаев COVID-19.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
48 архангелогородцев;
8 новых случаев зафиксировано в Северодвинске (семь из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
6 – в Котласском районе;
по 4 – в Новодвинске, Няндомском, Приморском, Вельском районах;
2 случая в Коряжме;
по одному – в Холмогорском районе и Мирном.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у турецкого курортника, вернувшегося в родные пенаты.