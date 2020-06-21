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Айда в кино? Уже 10 классов архангельских школ отправлены домой

В Архангельске продолжают уходить на карантин целыми классами (как того предписывают антиэпидемиологические меры).

Об этом на вчерашнем брифинге железным тоном сообщала представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова:

— У нас 11 случаев уже зарегистрировано среди школьников. Всего на дистанционное обучение отправлено 10 классов шести школ. Объясню, почему так много: по той простой причине, что на каждый случай регистрации у школьника коронавирусной инфекции класс, который контактировал с этим ребенком, уходит на изоляцию по домам.

Между тем, вчера же региональный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса на фоне суточной заболеваемости выше 80 человек принимает волевое решение разрешить проведение массовых мероприятий (киносеансов, спектаклей, концертов и т.д.), возобновить работу салонов татуажа и букмекерских контор.

Наблюдатели удивляются – где логика?

Отметим, что ограничения остались только для деятельности крупных танцполов и парков аттракционов.

 

12 сентябрь 07:05 | : Будни

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