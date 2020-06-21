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Коронавирус прибывает в Архангельскую область с турецких пляжей

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья выявлены еще 83 инфицированных ковидом.

Из новых:

42 архангелогородца;

9 новых случаев выявлено в Котласском районе;

по 6 – в Приморском и Вилегодском районах;

по 4 – в Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА) и Ленском районе;

по 2 – в Вельском и Устьянском районах;

по одному – в Мирном, Холмогорском, Няндомском, Онежском, Шенкурском и Верхнетоемском районах.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из Турции.

Выздоровели 33 человека.

11 сентябрь 14:51 | : Будни

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