Коронавирус прибывает в Архангельскую область с турецких пляжей

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья выявлены еще 83 инфицированных ковидом.
Из новых:
42 архангелогородца;
9 новых случаев выявлено в Котласском районе;
по 6 – в Приморском и Вилегодском районах;
по 4 – в Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА) и Ленском районе;
по 2 – в Вельском и Устьянском районах;
по одному – в Мирном, Холмогорском, Няндомском, Онежском, Шенкурском и Верхнетоемском районах.
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из Турции.
Выздоровели 33 человека.