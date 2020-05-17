COVID в Архангельске снова пополз вверх

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирусом еще 85 человек.
Снова в абсолютных рекордсменах столица области. Расклад таков:
51 архангелогородец;
11 жителей Котласского района;
4 северодвинца;
по 3 новых случая выявлено в Коряжме, Мирном и Онежском районе,
по 2 — в Няндомском, Вельском и Приморском районах;
по одному — в Устьянском и Ленском районах.
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у двух жителей региона, вернувшихся с отдыха из Сочи и Турции.
И на все это «богатство» только 34 выздоровевших…