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+69. Коронавирус в Архангельской области никак не наестся

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились вирусом ковид еще 69 человек.

В числе заболевших:

23 архангелогородца;

19 жителей Котласского района;

11 северодвинцев, трое из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

4 - в Мирном;

по 2 — в Холмогорском и Онежском районах;

по одному — в Коряжме, Новодвинске, Устьянском, Красноборском, Плесецком, Вельском, Ленском и Вилегодском районах.

Особенно общество взволновал факт, что коронавирус проник в учебные заведения – по два класса в двух архангельских школах отправлены на карантин.

А выздоровели за сутки всего 23 человека…

08 сентябрь 13:01 | : Будни

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