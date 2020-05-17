+69. Коронавирус в Архангельской области никак не наестся

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились вирусом ковид еще 69 человек.
В числе заболевших:
23 архангелогородца;
19 жителей Котласского района;
11 северодвинцев, трое из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
4 - в Мирном;
по 2 — в Холмогорском и Онежском районах;
по одному — в Коряжме, Новодвинске, Устьянском, Красноборском, Плесецком, Вельском, Ленском и Вилегодском районах.
Особенно общество взволновал факт, что коронавирус проник в учебные заведения – по два класса в двух архангельских школах отправлены на карантин.
А выздоровели за сутки всего 23 человека…