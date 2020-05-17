Подлый коронавирус проник в одну из архангельских школ

Два класса школы №45 города Архангельска, 4-й и 6-й (буквы не указываются), отправлены на карантин. Об этом вчера вечером сообщила телекомпания «Поморье».
В каждом заболело по ученику. Они оказались родственниками, проживающими в одной квартире.
Сейчас выявляются близкие контакты инфицированных. Впрочем, в школьных условиях это весь класс плюс учителя.
Соученики заболевших находятся под наблюдением и отправлены в самоизоляцию на 14 дней, как предписывают общие правила
Такое развитие событий предполагали многие накануне 1 сентября. Тем не менее, любительские съемки с Дня знаний наглядно демонстрировали наплевательское отношение именно взрослых к мерам профилактики… считанные единицы надели марлевые повязки.
В Архангельске ковид не затихает…