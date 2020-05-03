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COVID в Поморье не сдает позиции: +68

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заразились коронавирусом еще 68 человек.

Из новеньких:

31 архангелогородец;

12 жителей Няндомского района;

6 новых случаев зафиксировано в Новодвинске;

5 – в Котласском районе;

по 3 – в Приморском и Вилегодском районах;

по 2 – в Пинежском и Холмогорском районах;

по одному – в Северодвинске (у сотрудника одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Коряжме, Шенкурском и Ленском р-нах.

Выздоровели 37 пациентов.  

07 сентябрь 15:38 | : Будни

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