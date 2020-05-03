COVID в Поморье не сдает позиции: +68

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заразились коронавирусом еще 68 человек.
Из новеньких:
31 архангелогородец;
12 жителей Няндомского района;
6 новых случаев зафиксировано в Новодвинске;
5 – в Котласском районе;
по 3 – в Приморском и Вилегодском районах;
по 2 – в Пинежском и Холмогорском районах;
по одному – в Северодвинске (у сотрудника одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Коряжме, Шенкурском и Ленском р-нах.
Выздоровели 37 пациентов.