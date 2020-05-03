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Житель Архангельской области удачно сходил на почту и вынес оттуда миллион

Во всех почтовых отделениях Архангельской области клиенты могут приобрести билеты крупных государственных лотерей страны. Так, заглянув на почту по делам, можно стать обладателем большой денежной суммы. В этом смогли убедиться многие жители Поморья. Только за первое полугодие 2020 года более 200 тыс. билетов, приобретенных в почтовых отделениях, оказались выигрышными.  

Согласно статистике государственных лотерей, клиенты почты стали чаще приобретать лотерейные билеты. Еще весной визиты на почту помогли двум жителям Архангельской области стать миллионерами, а одна семья получила в подарок «Романтическое путешествие».

Совсем недавно клиент почты в Вельском районе выиграл миллион. Сотрудники почтового отделения рассказали, что проверять билеты клиенты также приходят к ним:

«Очень часто лотерейные билеты покупают пожилые люди и потом приходят к нам узнавать результаты, - рассказывает начальник отделения почтовой связи Галина Николаевна. - Поскольку наш клиент живет в небольшой деревне, он не смог сам посмотреть трансляцию тиража по телевизору. Через некоторое время сын будущего миллионера пришёл к нам в отделение. Мы проверили билет, и он оказался выигрышным».

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов Технологической Компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов.  Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

07 сентябрь 11:57 | : Будни

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