COVID в Поморье стал все чаще проникать из НАО

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 34 человека. А всего с начала пандемии вылечились 9630 жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Среди новых заболевших:
31 архангелогородец;
6 северодвинцев, один из заболевших – сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
4 новых случая зафиксированы в Плесецком районе;
по 3 – в Ленском и Вельском районах;
по 2 – в г. Коряжме, Виноградовском, Устьянском, Онежском и Вилегодском районах;
по одному – в Приморском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя НАО. И это далеко не первый случай…