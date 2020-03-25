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COVID в Поморье стал все чаще проникать из НАО

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 34 человека. А всего с начала пандемии вылечились 9630 жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Среди новых заболевших:

31 архангелогородец;

6 северодвинцев, один из заболевших – сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

4 новых случая зафиксированы в Плесецком районе;

по 3 – в Ленском и Вельском районах;

по 2 – в г. Коряжме, Виноградовском, Устьянском, Онежском и Вилегодском районах;

по одному – в Приморском и Пинежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя НАО. И это далеко не первый случай…

05 сентябрь 15:04 | : Будни

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