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Коронавирус в Поморье стоит на своем: +72 за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области были инфицированы еще 72 человека.

 Среди новых заболевших:

38 архангелогородцев;

11 северодвинцев, шесть из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

по 5 новых случаев зафиксированы в Ленском и Котласском районах;

по 3 — в Няндомском и Вилегодском районах;

по 2 — в Коряжме и Приморском районе;

по одному — в Холмогорском и Плесецком районах.

Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, выезжавшего на отдых в Краснодарский край.

Выздоровели за тот же период 35 пациентов.

04 сентябрь 15:04 | : Будни

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