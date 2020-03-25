Коронавирус в Поморье стоит на своем: +72 за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области были инфицированы еще 72 человека.
Среди новых заболевших:
38 архангелогородцев;
11 северодвинцев, шесть из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
по 5 новых случаев зафиксированы в Ленском и Котласском районах;
по 3 — в Няндомском и Вилегодском районах;
по 2 — в Коряжме и Приморском районе;
по одному — в Холмогорском и Плесецком районах.
Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, выезжавшего на отдых в Краснодарский край.
Выздоровели за тот же период 35 пациентов.