Коронавирус в Поморье за сутки: +74… Архангельск в абсолютных лидерах

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы вирусом ковид еще 74 человека.
Среди новых заболевших:
36 архангелогородцев;
7 северодвинцев, один из заболевших — сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
по 5 новых случаев зафиксировано в Холмогорском и Котласском районах;
по 3 — в Приморском, Няндомском и Виноградовском районах;
по 2 — в Вельском, Вилегодском и Плесецком районах;
по одному — в Мирном, Новодвинске, Коношском, Каргопольском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Нарьян-Мара, приехавшего в столицу Поморья.
За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 34 человека.