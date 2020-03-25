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Загадка Юркова: Кто из депутатов Архангельского областного Собрания рожал в Доминикане?

Такую удивительную информацию донес депутат ГосДумы от Архангельской области Дмитрий Юрков по проблеме «национализации элит». Речь о том, что люди, облаченные властью, не имеют морального права позволять себе действия, недоступные подавляющему большинству граждан России.

Издание «Федералпресс» цитирует нашего народного избранника дословно:

«Меня удивляет, что дети высокопоставленных чиновников учатся за границей, и не меняют систему образования в России. А если бы десятилетия назад такие изменения произошли, тогда наши чиновники и депутаты высшего уровня рожали бы в наших роддомах, получали бы высшее образование в наших передовых университетах и лечили бы родных силами российской медицины».

И далее по тексту:

Он привел пример Архангельской области, где «депутат областного собрания рожает в Доминикане, и ребенок получает гражданство этой страны».

Напомним, в своей депутатской работе «на земле» Дмитрий Юрков не раз обращал внимание на состояние родильных отделений, часто далеких от идеальных, в районных больницах региона.

 Редакция ИА RUSNORD из-за большой загруженности члена госдумовского Комитета по бюджету и налогам пока не может связаться с ним лично и, хотя бы, уточнить - в каком созыве заседал (заседала?) тот самый депутат.

Но мы не теряем надежды…

03 сентябрь 15:28 | : Будни

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