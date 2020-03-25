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Бухгалтер из Архангельска зашла в алкомаркет и вышла миллионершей

Виктория Резанова* из Архангельска стала обладательницей 1 100 000 рублей. Ей повезло в 1326-м тираже «Русского лото». На оформление выигрыша она приехала с супругом Алексеем*.

 

Счастливый билет победительница купила в продуктовом магазине «Бристоль» недалеко от ее работы. Женщина доверилась интуиции, и она ее не подвела. О выигрыше участница узнала, когда получила СМС и проверила результаты розыгрыша на сайте «Столото».

— Я сразу обратила внимание на сообщение, но и представить не могла, что в одночасье стану миллионером, — делится жительница Архангельска. — Я не могла поверить своему везению, поэтому пару дней не сообщала Алексею о победе, а потом не выдержала и рассказала.

На призовые деньги победительница купит автомобиль и порадует себя новой шубой.

Виктория по профессии бухгалтер. У нее большая семья: двое детей и пятеро внуков. Свободное время обладательница миллиона проводит на даче вместе с мужем.

Вчера Виктория пришла в тот самый магазин на Московском проспекте Архангельска, где купила счастливый билет. Победительница принесла букет цветов продавцу Раисе Мещеряковой. Именно Раиса продала Виктории тот самый билет, сделавший жительницу Архангельска лотерейным миллионером.

 

* Фото публикуется с разрешения победителей.
03 сентябрь 11:44 | : Будни

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