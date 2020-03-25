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Игорь Годзиш: Дети мерзнуть не будут

Сегодня на утренней планерке глава Архангельска Игорь Годзиш поручил довести до руководителей учреждений соцсферы информацию о сроках начала отопительного сезона и необходимости еще раз убедиться в готовности теплоузлов и сетей.

 

С 4 сентября возможность включить отопление получат: детские сады и школы, учреждения культуры, в том числе, библиотеки, детские спортивные школы, поликлиники и больницы, вузы и средние учебные заведения.

 - Включение системы отопления по конкретным учреждениям принимается их руководителями, исходя из температурных условий в помещениях. Но возможность будет создана для всех учреждений социальной сферы. До 4 сентября у руководителей каждого из них есть возможность еще раз провести проверку готовности теплоузлов и сетей, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Наблюдатели отмечают, что многих архангелогородцев волновали сроки подключения социальных объектов к теплу из-за нестабильной погоды прошедшим летом и несмотря на обещания синоптиков скорого прихода «бабьего». Теперь можно выдохнуть…

 

 

02 сентябрь 16:41 | : Будни

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