Игорь Годзиш: Дети мерзнуть не будут

Сегодня на утренней планерке глава Архангельска Игорь Годзиш поручил довести до руководителей учреждений соцсферы информацию о сроках начала отопительного сезона и необходимости еще раз убедиться в готовности теплоузлов и сетей.
С 4 сентября возможность включить отопление получат: детские сады и школы, учреждения культуры, в том числе, библиотеки, детские спортивные школы, поликлиники и больницы, вузы и средние учебные заведения.
- Включение системы отопления по конкретным учреждениям принимается их руководителями, исходя из температурных условий в помещениях. Но возможность будет создана для всех учреждений социальной сферы. До 4 сентября у руководителей каждого из них есть возможность еще раз провести проверку готовности теплоузлов и сетей, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Наблюдатели отмечают, что многих архангелогородцев волновали сроки подключения социальных объектов к теплу из-за нестабильной погоды прошедшим летом и несмотря на обещания синоптиков скорого прихода «бабьего». Теперь можно выдохнуть…