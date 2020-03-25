Архангельск снова в лидерах по заболеваемости COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья еще 70 человек заразились коронавирусом… почти половина приходится на столицу области.
Из новых:
33 архангелогородца;
12 новых случаев выявлены в Котласском районе;
по 3 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Новодвинске, а также в Вельском и Устьянском районах;
4 — в Холмогорском районе;
2 — в Плесецком районе;
по одному — в Коряжме, Шенкурском, Няндомском, Приморском, Каргопольском, Пинежском и Ленском районах.
Выздоровели за тот же период 28 пациентов инфекционных отделений.
Такая вот арифметика с географией…