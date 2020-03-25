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Архангельск снова в лидерах по заболеваемости COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья еще 70 человек заразились коронавирусом… почти половина приходится на столицу области.

Из новых:

33 архангелогородца;

12 новых случаев выявлены в Котласском районе;

по 3 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Новодвинске, а также в Вельском и Устьянском районах;

4 — в Холмогорском районе;

2 — в Плесецком районе;

по одному — в Коряжме, Шенкурском, Няндомском, Приморском, Каргопольском, Пинежском и Ленском районах.

Выздоровели за тот же период 28 пациентов инфекционных отделений.

Такая вот арифметика с географией…

02 сентябрь 13:46 | : Будни

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