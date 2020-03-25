Заключенные архангельских колоний тоже сели за парты

Новый учебный год начался в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области. Сегодня первый звонок прозвенел для 677 осужденных.
За школьные парты ИК-12 (д. Данилово, Холмогорский район) сели 36 отбывающих наказание, они будут обучаться в десятом, 11 и 12 классах. Учебно-консультационный пункт полностью готов к работе, закуплены необходимые учебные пособия и канцелярские принадлежности. В День знаний здесь состоялось общее собрание обучающихся и их учителей. Педагоги поздравили учеников с новым учебным годом, пожелав старания и успехов в учебе.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, прошло и в ИК-1 (п. Пирсы, г. Архангельск). Праздничную линейку организовали на плацу перед зданием УКП. С началом учебного года учащихся поздравили заместитель начальника колонии Владимир Григорак, заведующая учебно-консультационным пунктом Людмила Подольская и педагогический состав. Учащиеся в свою очередь подарили учителям в знак уважения и признательности за их труд цветы, выращенные в учреждении. На сегодняшний день в ИК-1 к обучению приступили 57 осужденных с девятого по 12 класс.
Отметим, что в соответствии с законом основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста.