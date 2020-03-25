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В Архангельске к трудовым мигрантам относятся лояльно

По данным федерального социологического опроса проведенного в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, хуже всего к мигрантам относятся жители Новосибирска, Перми и Челябинска. 


Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов: скажите, как вы относитесь к мигрантам? Какую политику в отношении мигрантов вы бы поддержали? 


Рейтинг российских городов в которых негативно относятся к мигрантам: Новосибирск (1), Пермь (2), Челябинск (3), Нижний Новгород (4), Екатеринбург (5), Москва (6), Самара (7), Омск (8), Саратов (9), Санкт-Петербург (10), Красноярск (11), Воронеж (12), Ростов-на-Дону (13), Волгоград (14), Уфа (15), Симферополь (16), Казань (17), Иваново (18), Астрахань (19) и Краснодар (20).


Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что 37% опрошенных россиян отрицательно относятся к мигрантам, 22% жителей России относятся к мигрантам положительно, а 41% не имеет четкой позиции (нейтрально). На вопрос от том как жители оценивают количество мигрантов в городах России, 51% респондентов попавших в выборку считают, что в их городах много мигрантов, 42% россиян принявших участие в опросе указали, что не обращают на них внимание, а 7% считают, что мигрантов в их городах не много. 


Эксперт отметил, что по данным проведенного исследования 56% респондентов участвующих в опросе поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 23% опрошенных поддерживают политику улучшения социальных условий мигрантов и их легализацию, 13% поддерживают политику ужесточения контроля над мигрантами, а 8% поддерживают репрессивную политику. 


Пи этом 93% россиян выступают против создания социальных этнических микрорайонов в крупных городах для мигрантов. 


02 сентябрь 08:43 | : Будни

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