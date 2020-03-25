"Группа Аквилон": День знаний жители нашей новостройки отмечали всем двором

К первому сентября жители ЖК «Зеленый квартал» на ул. Вологодской, 30 в Архангельске готовились всем двором.
В канун учебного года дружные соседи решили высадить у дома «аллею первоклассника». Инициативу горожан поддержал и застройщик - Группа «Аквилон». https://www.youtube.com/watch?v=X02IBmLtedI&feature=emb_logo
- Живу я в этом доме - первоклассник. Хочу я дерево сегодня посадить. Буду на «пятерки» я учиться и вместе с деревом расти и за ним следить! – прочитал стих без пяти минут первоклассник Ваня Чивикин.
От слов — к делу! С таким же энтузиазмом Ваня взялся за лопату. Вместе с папой и сестренкой Марусей он посадил яблоню. Теперь у их дома – ЖК «Зеленый квартал» на ул. Вологодской, 30 растет дерево семьи Чивикиных. По соседству - и Постниковых.
- Это такое событие, очень символичное. Ребенок начинает новую жизнь и дает новую жизнь дереву. Оно будет развиваться и расти, и она тоже так же будет расти, - говорит Елена Постникова, жительница дома № 30 по ул. Вологодской.
Добрую эко-инициативу поддержал застройщик - группа «Аквилон». И подарил жильцам яблони. Так, жилой комплекс «Зелёный квартал» полностью оправдал свое название.
- Большое спасибо компании «Аквилон»! Нам бы конечно хотелось, чтобы эту инициативу поддержали другие горожане. И тогда у нас в городе будет не только «зелёный квартал», но и Архангельск будет цветущим, красивым и любимым, - Ольга Лудинова, председатель ТСЖ «Зелёный квартал» дома № 30 по ул. Вологодской.
Летом 2017 года Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый Квартал» на пересечении пр. Новгородский и ул. Вологодская площадью почти 20 тыс. кв. м с подземным паркингом. А на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 летом 2019 года досрочно завершено строительство ЖК «Зеленый Квартал-2» площадью 10,2 тыс. кв. м. Этим летом был введен в строй ЖК «Зеленый квартал-3» на пр. Новгородский, между ул. Гайдара и ул. Вологодская.
Заботиться о благоустройстве территорий Группа «Аквилон» продолжает даже после сдачи дома. Это - часть корпоративного стандарта холдинга. Комплексный подход включает в себя не только установку детских игровых и спортивных площадок, но и озеленение, уличные тренажеры, асфальтированные проезды, тротуары, парковки, современное уличное освещение. И последующие гарантийное обслуживание объектов.
Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, на котором помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.