Опять 81 заболевший. Новые суточные данные по COVID в Поморье

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки заразились коронавирусом на территории Архангельской области еще 81 человек.
Среди новых заболевших:
41 архангелогородец;
9 северодвинцев, трое из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
8 в Вилегодском районе;
5 в Приморском районе;
по 4 в Коряжме, Холмогорском и Пинежском районах;
3 в Вельском районе;
2 в Котласском районе;
один — в Коношском районе.
По данным на 29 августа, всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 26 169 человек, из них 801 на сегодняшний день остается под наблюдением, сняты с наблюдения 25 368 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров».
За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 45 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9407 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области.