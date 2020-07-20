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Опять 81 заболевший. Новые суточные данные по COVID в Поморье

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки заразились коронавирусом на территории Архангельской области еще 81 человек.

Среди новых заболевших:

41 архангелогородец;

9 северодвинцев, трое из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

8 в Вилегодском районе;

5 в Приморском районе;

по 4 в Коряжме, Холмогорском и Пинежском районах;

3 в Вельском районе;

2 в Котласском районе;

один — в Коношском районе.

По данным на 29 августа, всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 26 169 человек, из них 801 на сегодняшний день остается под наблюдением, сняты с наблюдения 25 368 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров».

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 45 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9407 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области.

29 август 14:16 | : Будни

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