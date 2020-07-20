Он вернулся! COVID-19 в Архангельской области – ровно 100

По данным регионального оперштаба на 28 августа, за последние сутки в регионе зафиксировали 100 новых случаев заражения коронавирусом.
Причем зараза растекается по всей территории Поморья:
5 архангелогородцев;
13 новых случаев зафиксировано в Вельском районе;
12 — в Котласском районе;
8 — в Няндомском районе;
7 — в Северодвинске;
6 — в Онежском районе;
по 4 — в Коряжме, Приморском и Каргопольском районах;
3 — в Ленском районе;
по одному — в Мирном, в Вилегодском, Устьянском и Виноградовском районах.
Кроме того, в статистику включены шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Пермского края, Республики Бурятия, Вологды и Костромы, а также у двоих москвичей, приехавших в Поморье.
А выздоровевших за сутки всего 42 человека…
Наблюдатели сомневаются в целесообразности проведения школьных линеек.