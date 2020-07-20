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Он вернулся! COVID-19 в Архангельской области – ровно 100

По данным регионального оперштаба на 28 августа, за последние сутки в регионе зафиксировали 100 новых случаев заражения коронавирусом.

Причем зараза растекается по всей территории Поморья:

5 архангелогородцев;

13 новых случаев зафиксировано в Вельском районе;

12 — в Котласском районе;

8 — в Няндомском районе;

7 — в Северодвинске;

6 — в Онежском районе;

 по 4 — в Коряжме, Приморском и Каргопольском районах;

3 — в Ленском районе;

по одному — в Мирном, в Вилегодском, Устьянском и Виноградовском районах.

Кроме того, в статистику включены шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Пермского края, Республики Бурятия, Вологды и Костромы, а также у двоих москвичей, приехавших в Поморье.

А выздоровевших за сутки всего 42 человека…

Наблюдатели сомневаются в целесообразности проведения школьных линеек.

28 август 13:45 | : Будни

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