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Верится с трудом. Архангельску в течение 5 дней обещают аномальную жару

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы» - цитирует синоптика агентство ТАСС.

Впрочем, по его же прогнозам самые значительные аномалии температуры воздуха будут наблюдаться на Урале и юге Западной Сибири.

Впрочем, по прогнозам местных метеорологов, ОЖИДАЕМАЯ В Архангельской области погода далека от совершенства – температура в ближайшие выходные опустится до +11 градусов и дожди, дожди, дожди…

Видимо, Поморье попало в те 5% территории России, которые, по словам того же Вильфанда, райская погодка обойдет стороной.

 

28 август 12:01 | : Будни

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