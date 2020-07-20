Верится с трудом. Архангельску в течение 5 дней обещают аномальную жару

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы» - цитирует синоптика агентство ТАСС.
Впрочем, по его же прогнозам самые значительные аномалии температуры воздуха будут наблюдаться на Урале и юге Западной Сибири.
Впрочем, по прогнозам местных метеорологов, ОЖИДАЕМАЯ В Архангельской области погода далека от совершенства – температура в ближайшие выходные опустится до +11 градусов и дожди, дожди, дожди…
Видимо, Поморье попало в те 5% территории России, которые, по словам того же Вильфанда, райская погодка обойдет стороной.