«Дервиш-79»: В Архангельске вспоминают первый союзный конвой

В честь 79-ой годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя 30 августа в Северном морском музее пройдет специальное мероприятие.
31 августа 1941 года в Архангельске ошвартовались транспорты первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш», с военными грузами для сражающегося с нацисткой Германией Советского Союза. Это событие стало началом великой эпопеи Северных конвоев, которую Уинстон Черчилль назвал «самым пагубным путешествием в мире».
Но это была не просто уникальная военная операция по доставке грузов, проведенная в годы Великой Отечественной войны моряками стран антигитлеровской коалиции. Это символ их героизма и мужества, веры в общую Победу над фашизмом. Вслед за «Дервишем» четыре года шли в столицу Поморья союзные караваны, совершая смертельно опасные огненные рейсы. Караваны судов везли в Россию самолеты и танки, зенитные орудия и радиолокаторы, порох и взрывчатые вещества, бензин и цветные металлы, станки и промышленное оборудование, грузовые и легковые автомобили, паровозы и тракторы, пшеницу, сахар, шоколад, свиную тушенку и яичный порошок.
Именно здесь - на Русском Севере, в Архангельске и Мурманске мы стали настоящими союзниками, наши деды сражались против врага вместе, здесь наши солдаты и матросы впервые пожали друг другу руки - стали братьями по оружию, за четыре года до знаменитой встречи на Эльбе...
В годы войны северным маршрутом прошло более 1400 кораблей судов под флагами СССР, Великобритании, США, Канады, Австралии, Франции, Норвегии, Дании, Польши, Бельгии, Голландии, Панамы и Гондураса. «Ледяным адом» называли этот путь моряки. У них не было других слов для описания пустынных районов Арктики, где бушевали постоянные шторма, снежные бури и царила полярная ночь. Здесь титанические усилия приходилось тратить на борьбу с ветрами и ледяной водой, которая могла прикончить человека в считанные минуты. Тысячи советских и зарубежных моряков, ходивших в конвоях, с достоинством и честью выполняли эту тяжелую работу. В эти чрезвычайно опасных и трудных рейсах они отдали делу Победы над врагом свое мужество, решительность, стойкость. Их вели вера в нерушимую дружбу между нашими народами, морское товарищество, искренне желание помочь далекой России, ставшей для них такой близкой, в чем-то – очень дорогой. Настолько, что за нее можно было отдать жизнь...
В программе мероприятия «Дервиш-79» 30 августа, в воскресение:
12.00. ПРОЛОГ К КОНВОЯМ PQ - лекция А. В. Барзенина
13.00. ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ЭКИПАЖ». ПЕРВЫЕ ИТОГИ - презентация Г. Е. Гудим-Левковича
14.00. ЛЕГЕНДАРНЫЕ СУДА АРКТИЧЕСКИХ КОНВОЕВ - экскурсия А. О. Белова.
15.00. THE BLACK PITT. КОШМАР ПОСРЕДИ АТЛАНТИКИ - лекция И.А. Катышева.
Вход на мероприятие в честь 79-й годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» свободный. Адрес Северного морского музея – набережная Северной Двины, 80. Тел 20-55-16.