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В школу в масках или без? Мнение родителей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, будут ли родители требовать от ребенка ношения медицинской маски в школе. В опросе приняли участие 1000 россиян, имеющих детей-школьников.

37% родителей будут настаивать на ношении маски ребенком: 11%, если школа будет бесплатно предоставлять средства индивидуальной защиты, 26% планируют обеспечивать детей масками за свой счет. «Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья!.. И менять маску каждые 2—3 часа»; «Маска не очень защитит моего ребёнка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребёнок стал носителем коронавируса», — комментируют родители. 

Противников ношения масок в школе — 47%. Их доводы: «Маска затрудняет работу легких»; «Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске».

Мужчин, которые будут настаивать на ношении ребенком маски, больше, чем женщин: 43% против 32% соответственно. Сторонников масочного режима в школах меньше всего среди родителей моложе 34 лет (25%), в то время как среди родителей в возрасте старше 45 лет таковых 41%.

28 август 07:29 | : Будни

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