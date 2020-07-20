Коронавирус в Архангельской области: 87 случаев за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 41 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9320 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
Их география:
48 архангелогородцев;
9 северодвинцев, трое из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
7 новодвинцев;
5 новых случаев выявлены в Котласском районе;
4 – в Вилегодском районе;
3 – в г. Мирный и Приморском районе;
2 – в Холмогорском районе;
по одному – в Красноборском, Вельском, Виноградовском, Няндомском, Мезенском и Устьянском районах.