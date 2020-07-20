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Архангельск скорбит по воину-интернационалисту

Руководство, сотрудники и ветераны Регионального управления ФСБ России по Архангельской области выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким ветерана военной службы генерал-майора налоговой полиции в отставке Попова Леонида Николаевича.

 

Леонид Николаевич более 20 лет прослужил в органах безопасности, прошёл трудный путь от лейтенанта до полковника.

В 1992 году Леонид Николаевич возглавил Управление Федеральной службы налоговой полиции России по Архангельской области.

Он всегда с честью решал поставленные перед ним задачи по защите интересов государства и общества, выполнял интернациональный долг в Афганистане. Добросовестный труд Леонида Николаевича отмечен многочисленными наградами и благодарностями, в том числе медалью "За отвагу". Своим упорством, талантом, активной жизненной позицией он заслужил глубокую признательность и уважение ветеранов, сотрудников Управления и жителей Архангельской области.

Ушёл из жизни светлый человек с твёрдым характером, блестящий профессионал, надёжный друг и мудрый учитель. Добрая память об этом удивительном, незаурядном, скромном и решительном человеке навсегда останется в наших сердцах.

 

27 август 11:02 | : Будни

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