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COVID-19 в Архангельской области за сутки: заболевших в 8 раз больше выздоровевших

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья выявлены 73 случая заражения коронавирусом.

Среди новых заболевших:

39 архангелогородцев;

по 7 новых случаев выявлены в Няндомском районе и Северодвинске (два из семи заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

6 — в Котласском районе;

по 3 — в Коряжме, Приморском и Вилегодском районах;

по одному — в Новодвинске, Холмогорском и Онежском районах.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Брянской и Московской областей, приехавших в Поморье.

А выздоровевших всего 9…

26 август 15:52 | : Будни

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