COVID-19 в Архангельской области за сутки: заболевших в 8 раз больше выздоровевших

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья выявлены 73 случая заражения коронавирусом.
Среди новых заболевших:
39 архангелогородцев;
по 7 новых случаев выявлены в Няндомском районе и Северодвинске (два из семи заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
6 — в Котласском районе;
по 3 — в Коряжме, Приморском и Вилегодском районах;
по одному — в Новодвинске, Холмогорском и Онежском районах.
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Брянской и Московской областей, приехавших в Поморье.
А выздоровевших всего 9…