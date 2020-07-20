В Архангельской области растет смертность от коронавируса

Региональный оперштаб по контролю за пандемией включил в статистику еще 35 летальных исходов, напрямую связанных с осложнениями, вызванными COVID-19.
Всего по этой статистике на сегодняшний день в регионе скончались от китайской заразы 202 человека.
Комментарии оперштаба:
— Комиссией по разбору летальных случаев проанализированы еще 53 пакета документов. В итоге установлено, что в 35 случаях причиной смерти стали осложнения, полученные в результате заболевания COVID-19, в 15 случаях — иные заболевания, еще в трех случаях по результатам исследований COVID-19 не обнаружен.
Так же с прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 24 жителей Поморья, большинство из которых, как вы догадываетесь, архангелогородцы.