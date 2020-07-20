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Временное явление? Коронавирус в Архангельской области пошел на спад

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 37 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9205 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 52 новых случая коронавирусной инфекции. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

26 архангелогородцев;

9 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

4 новых случая выявлено в Котласском районе;

по 2 – в Приморском, Устьянском, Холмогорском и Каргопольском районах;

по одному – в Вилегодском, Вельском, Коношском, Няндомском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Татарстана, приехавшего в Поморье.

23 август 13:52 | : Будни

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