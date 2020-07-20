Временное явление? Коронавирус в Архангельской области пошел на спад

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 37 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9205 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 52 новых случая коронавирусной инфекции. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
26 архангелогородцев;
9 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
4 новых случая выявлено в Котласском районе;
по 2 – в Приморском, Устьянском, Холмогорском и Каргопольском районах;
по одному – в Вилегодском, Вельском, Коношском, Няндомском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Татарстана, приехавшего в Поморье.