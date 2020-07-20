Коронавирус в Архангельской области: +80 своих и 1 привозной

COVID-19 упорствует на территории Поморья, по последним данным регионального оперштаба заразились коронавирусом еще 81 человек. И это против 40 выздоровевших…
Новые случаи инфицирования установлены:
45 в Архангельске;
9 в Северодвинске (из них четыре — у сотрудников градообразующих предприятий);
4 в Виноградовском и Няндомском районах;
3 в Котласском и Вилегодском районах;
2 в Приморском, Устьянском, Ленском и Пинежском районах;
1 в Новодвинске, Коряжме, Холмогорском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включили один завозной случай — у жителя Кировской области, приехавшего в Поморье.
Про новые летальные исходы молчание…