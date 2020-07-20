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Коронавирус в Архангельской области: +80 своих и 1 привозной

COVID-19 упорствует на территории Поморья, по последним данным регионального оперштаба заразились коронавирусом еще 81 человек. И это против 40 выздоровевших…

Новые случаи инфицирования установлены:

45 в Архангельске;

9 в Северодвинске (из них четыре — у сотрудников градообразующих предприятий);

4 в Виноградовском и Няндомском районах;

3 в Котласском и Вилегодском районах;

2 в Приморском, Устьянском, Ленском и Пинежском районах;

1 в Новодвинске, Коряжме, Холмогорском и Шенкурском районах.

Кроме того, в статистику включили один завозной случай — у жителя Кировской области, приехавшего в Поморье.

Про новые летальные исходы молчание…

22 август 15:01 | : Будни

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