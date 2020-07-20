Оперштаб России – оперштабу Поморья: У вас еще два человека скончались от COVID-19

В последней сводке оперативного штаба России по контролю за пандемией коронавируса напротив Архангельской области в графе «человек умерло за сутки» стоит цифра 2.
Ничего подобного во вчерашней сводке от регионального оперштаба не было. Впрочем, не исключаем, что появится сегодня.
Разнятся данные и по общему количеству летальных исходов за все время пандемии в Поморье – Россия указывает на 243 летальных исхода, местные на 167.
Впрочем, совпадает общее количество заболевших – и у тех, и у других 10 225.