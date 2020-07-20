Депутаты облсобрания расправились с очередной архангельской "наливайкой"

В течение месяца павильон во дворе домов по адресу: ул. Полины Осипенко 5. 7 и 7, корп. 1, где в ночное время нелегально торгуют алкоголем, будет снесен. Об этом жильцам рассказали во время встречи депутаты областного Собрания Александр Фролов, Александр Дятлов и глава администрации округа Майская горка Алексей Ганущенко.
Жильцы домов неоднократно обращались к представителю регионального парламента от их округа Александру Фролову с просьбой пресечь деятельность кулинарии, где торгуют не только безалкогольными напитками, но и спиртным, причем, и в ночное время.– Здесь покупают спиртное, пьют ночью, гуляют до утра. Люди, которые здесь живут, страдают. Терпеть это невозможно, – рассказывает активистка Светлана Честнейшина.
По обращению депутата Александра Фролова администрация Архангельска провела проверку и выяснила, что у владельца торгового павильона отсутствует договор аренды земельного участка. Органами полиции была проведена контрольная закупка, подтверждающая факт продажи алкоголя в ночное время. Сейчас по предписанию городских властей собственник помещения должен снести павильон в течение месяца. По словам главы администрации округа Майская горка Алексея Ганущенко, в случае отказа это сделает администрация Архангельска, возместив впоследствии расходы за демонтаж с владельца торговой точки.
– Фактически мы добились того, что в течение месяца объекта, который наводит ужас на жителей домов, не будет. Сейчас главное – запустить процесс. Многие собственники подобных заведений, понимая, что он необратим, сами будут их закрывать, понимая, что действуют вне закона, – отметил Александр Фролов. Это уже третий подобный павильон, закрытый с начала года в Майской Горке.
Напомним, в мае 2020 года областным Собранием депутатов был принят закон, ограничивающий торговлю спиртными напитками в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях. В соответствии с региональным законодательством, установлен запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если площадь зала обслуживания посетителей меньше 50 кв. м.
По оценкам автора закона, депутата Александра Дятлова, в результате ужесточения требований должны прекратить работу около половины из более сотни «наливаек» как в Архангельске, так и в Северодвинске. Однако в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции, проверки таких заведений были временно приостановлены, поэтому часть «наливаек» пока продолжает работу.
– К сожалению, в период пандемии Роспотребнадзор не имел права проводить проверки, но сейчас ограничительные меры будут смягчаться. Мы будем настаивать, чтобы были проверены все жалобы, а их поступает очень много, – подчеркнул Александр Дятлов.
По словам парламентария, принятый областной закон не предполагает возможности ограничения времени работы заведений общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, однако если жалобы граждан на нарушение продажи алкоголя будут продолжаться, в действующее законодательство могут быть внесены изменения.
– Конечно, не хотелось бы прибегать к таким крайним мерам, поэтому обращаюсь к представителям общепита с предложением добровольно ограничить время торговли в заведениях, которые находятся в жилых домах, чтобы не мешать гражданам, – пояснил Александр Дятлов.