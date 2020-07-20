В Архангельской области Росгвардия проверяет школы на безопасность

В Архангельской области к началу нового учебного периода сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют охранное оборудование, знания инструкции использования кнопки тревожной сигнализации и алгоритма действий работников при возникновении нештатных ситуаций в образовательных учреждениях региона.
«В соответствии с требованиями тревожная кнопка проверяется персоналом образовательной организации ежедневно, о чём свидетельствуют записи в журналах. Периодически мы проводим учебные «тревоги» для отработки действий сотрудников Росгвардии при поступлении соответствующего сигнала» - рассказала инспектор отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску капитан полиции Людмила Швецова.
На территории Архангельской области для обеспечения безопасности детей в зоне действия пунктов централизованной охраны филиалов ФГКУ УВО на постоянной основе установлены кнопки тревожной сигнализации в 495 учреждениях дошкольного, среднего и дополнительного образования, а также в 39 учреждениях высшего образования региона. В случае обнаружения посторонних предметов или подозрительных граждан, по сигналу администрации, сотрудники Росгвардии прибудут на объект в течение нескольких минут.