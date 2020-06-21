В Архангельске к лузганью семечек относятся с прохладцей

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, больше всего в России семечки употребляют жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы.
Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов:
Скажите, вы любите семечки? При каких обстоятельствах и где вы их едите?
Рейтинг городов РФ любителей семечек:
Ростов-на-Дону (1), Краснодар (2), Москва (3), Иваново (4), Тамбов (5), Челябинск (6) Симферополь (7), Пермь (8), Уфа (9), Воронеж (10), Саратов (11), Астрахань (12), Волгоград (13), Самара (14), Казань (15), Красноярск (16), Нижний Новгород (17), Екатеринбург (18), Новосибирск (19) и Санкт-Петербург (20).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что большинство (74%) жителей России любят грызть семечки дома, (24%) на улице и (2%) на работе.