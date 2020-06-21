Осужденные исправительной колонии в Архангельской области коротают срока за дизайном

Среди отбывающих наказание в исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) прошел конкурс "Ландшафтный дизайн".
По инициативе руководства учреждения среди осужденных был организован творческий конкурс. По условиям данного мероприятия, площадкой для идей участников служила территория около общежитий отрядов в изолированных участках.
В интересном состязании приняло участие 58 человек. Участники ответственно подошли к процессу изготовления изделий, не только применив различные материалы: дерево, гипс, камень, металл, а также проявив свои умения и фантазию. Поскольку поделки размещаются под открытым небом, то осужденные использовали подручные средства, которые стойкие к различным погодным условиям.
Благодаря проведенному ландшафтному конкурсу сейчас на территории жилой зоны ИК-28 появилось много интересных арт-объектов. Осужденные смастерили парусник, сделали мельницу и избушку. Также не обошли стороной и 75-летие победы в Великой Отечественной войне, изготовив макеты техники. Около одного из отрядов появилась каменная башня. Выполненные умельцами деревянные сказочные фигурки – царь-птица и лесовичок - также нашли свое место около общежитий.
Проведение подобных конкурсов в исправительной колонии это один из аспектов воспитательной работы с осужденными. Использование данного вида творчества способствует всестороннему развитию и формированию личности, а также организации полезной занятости отбывающих наказание. По мнению сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными, организация таких мероприятий имеет позитивный эффект, поскольку улучшает климат в коллективе осужденных и помогает им добрее смотреть на окружающий мир.
Все участники конкурса "Ландшафтный дизайн" будут поощрены правами начальника ИК-28 за активное участие в мероприятиях, проводимых в исправительном учреждении.