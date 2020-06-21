Учитель в маске? Как пройдет в Архангельске День знаний

Первое сентября. Цветы, традиционные линейки, все в марлевых повязках. Или, все-таки дистанционное обучение (как его проводить с первоклашкам, научить детей писать-читать с экрана компьютера, до сих пор непонятно)?
Все отдано на откуп регионам – «зависит от конкретной эпидемической обстановки».
Праздничные школьные линейки уже запретили в Москве, Татарстане и Свердловской области (хотя в замкнутом пространстве класса шансов подхватить заразу гораздо больше, чем на улице перед школой).
Так же региональный Минпрос выпустил перечень рекомендаций по профилактике коронавируса - уборку и проветривание помещений, создание условий для соблюдения правил личной гигиены и тд. Все-то, что должно неукоснительно соблюдаться и в обычное время.
Главный вопрос – обяжут ли учителей вести занятия исключительно в марлевых повязках на лицах? Которые не только снижают риск заражения, но и приглушают речь. Сначала эту проблему тоже возложили на регионы, однако, по последним данным, эту процедуру сделают обязательной для всех российских педагогов.
Если же учитель будет игнорировать данное требование, родители будут вправе обратиться в администрацию школы с жалобой.
В СМИ уже зазвучали ироничные комментарии от известных педагогов. По их мнению, многие коллеги вряд ли будут соблюдать это требование из-за индивидуальной неспособности проводить уроки с таким «забралом». Так же в воздухе повис вопрос о бесплатной раздаче повязок перед каждым занятием, вряд ли такая шкала расходов прописана в школьном бюджете.
К слову, административно заставить учителя носит марлевую повязку не представляется возможным, такого пункта нет ни в одном трудовом договоре.
Напомним, ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский уже объявил, что 1 сентября в его регионе пройдет в привычном формате. Однако эпидемическая обстановка… ну, да вы сами знаете.