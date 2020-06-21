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«Нам хлеба не надо…». 31 декабря снова будет рабочим днем

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, ранее курировавший Архангельскую область по линии ЛДПР, направил запрос в федеральное Министерство труда и занятости с предложением перенести предновогодний рабочий день на любой другой выходной.

И вот какой пришел ответ:

- Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.

Напомним, от трудового предпраздничного дня стонали еще советские женщины. В мужских же трудовых коллективах он обычно превращался в… крутую пьянку, часто портящую тихое семейное застолье.

17 август 14:21 | : Будни

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