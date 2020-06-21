«Нам хлеба не надо…». 31 декабря снова будет рабочим днем

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, ранее курировавший Архангельскую область по линии ЛДПР, направил запрос в федеральное Министерство труда и занятости с предложением перенести предновогодний рабочий день на любой другой выходной.
И вот какой пришел ответ:
- Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.
Напомним, от трудового предпраздничного дня стонали еще советские женщины. В мужских же трудовых коллективах он обычно превращался в… крутую пьянку, часто портящую тихое семейное застолье.