Коронавирус в Архангельской области: 69 новых своих плюс 1 «подарочек» из Ленобласти

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 35 человек. А всего с начала пандемии вылечились 8945 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 70 новых случаев коронавирусной инфекции.
Из новых:
49 архангелогородцев;
5 северодвинцев, из них четыре - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
по 5 новых случаев выявлено в городе Мирном и Холмогорском районе;
3 - в Приморском районе;
по одному – в Устьянском и Вилегодском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя, прибывшего в Поморье из Ленинградской области.