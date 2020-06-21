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Коронавирус в Архангельской области: 69 новых своих плюс 1 «подарочек» из Ленобласти

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 35 человек. А всего с начала пандемии вылечились 8945 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 70 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из новых:

49 архангелогородцев;

5 северодвинцев, из них четыре - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

по 5 новых случаев выявлено в городе Мирном и Холмогорском районе;

3 - в Приморском районе;

по одному – в Устьянском и Вилегодском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя, прибывшего в Поморье из Ленинградской области.

16 август 14:28 | : Будни

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