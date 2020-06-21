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Коронавирус в Архангельской области: всё больше завозного

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 31 человек. А всего с начала пандемии вылечились 8878 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

о данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

30 архангелогородцев;

12 северодвинцев;

по 5 новых случаев выявлено в Устьянском и Приморском районах;

3 – в Вельском районе;

2 – в Мирном;

по одному – в Коряжме, Новодвинске, в Котласском, Пинежском и Мезенском районах.

Кроме того, в статистику включены пять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей других регионов, прибывших в Поморье из  Башкортостана, Карелии, Ярославля, Волгограда и Мурманской области.

14 август 14:33 | : Будни

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