Коронавирус в Архангельской области: всё больше завозного

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 31 человек. А всего с начала пандемии вылечились 8878 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
о данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
30 архангелогородцев;
12 северодвинцев;
по 5 новых случаев выявлено в Устьянском и Приморском районах;
3 – в Вельском районе;
2 – в Мирном;
по одному – в Коряжме, Новодвинске, в Котласском, Пинежском и Мезенском районах.
Кроме того, в статистику включены пять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей других регионов, прибывших в Поморье из Башкортостана, Карелии, Ярославля, Волгограда и Мурманской области.