Россияне не повелись на первую вакцину от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса однозначно готов лишь каждый восьмой россиянин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.
Российские ученые зарегистрировали вакцину от коронавируса. Первая партия будет выпущена в течение двух недель и предназначается для вакцинации медиков, дата поступления вакцины в гражданскую практику — 1 января 2021 года. Однако на фоне подобных новостей готовность населения к вакцинации снижается. Сегодня однозначно согласны сделать прививку лишь 12% граждан, скорее готовы 29%. В то время как в конце марта, когда власти объявили о введении режима самоизоляции, однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%.
Сегодня мужчин, однозначно согласных сделать прививку, чуть больше, чем женщин: 14 и 10% соответственно. Больше всего же полностью готовых к вакцинации — среди молодежи до 24 лет (17%).
Основные опасения россиян, не желающих вакцинироваться, связаны с недоверием эффективности и безопасности вакцины: «За такой короткий срок невозможно провести клинические испытания детально»; «Неизвестны последствия, побочные явления»; «На коленке сделанная вакцина, в спешке, без широкомасштабных исследований». Граждане, переболевшие COVID-19, также не видят необходимости в вакцинации: «Уже переболел вирусом и у меня нет доверия к российской разработке, тем более что разработки других более развитых стран до сих пор только тестируются».
Напомним, на этой неделе президент Путин торжественно сообщил, что Россия первая в мире успешно провела все клинические испытания вакцины от COVID-19 и готова к ее массовому внедрению. Право первой вакцинации имеют преподаватели, медработники и люди, входящие в группу риска.