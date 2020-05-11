Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне не повелись на первую вакцину от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса однозначно готов лишь каждый восьмой россиянин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Российские ученые зарегистрировали вакцину от коронавируса. Первая партия будет выпущена в течение двух недель и предназначается для вакцинации медиков, дата поступления вакцины в гражданскую практику — 1 января 2021 года. Однако на фоне подобных новостей готовность населения к вакцинации снижается. Сегодня однозначно согласны сделать прививку лишь 12% граждан, скорее готовы 29%. В то время как в конце марта, когда власти объявили о введении режима самоизоляции, однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%.

Сегодня мужчин, однозначно согласных сделать прививку, чуть больше, чем женщин: 14 и 10% соответственно. Больше всего же полностью готовых к вакцинации — среди молодежи до 24 лет (17%).

Основные опасения россиян, не желающих вакцинироваться, связаны с недоверием эффективности и безопасности вакцины: «За такой короткий срок невозможно провести клинические испытания детально»; «Неизвестны последствия, побочные явления»; «На коленке сделанная вакцина, в спешке, без широкомасштабных исследований». Граждане, переболевшие COVID-19, также не видят необходимости в вакцинации: «Уже переболел вирусом и у меня нет доверия к российской разработке, тем более что разработки других более развитых стран до сих пор только тестируются».

Напомним, на этой неделе президент Путин торжественно сообщил, что Россия первая в мире успешно провела все клинические испытания вакцины от COVID-19 и готова к ее массовому внедрению. Право первой вакцинации имеют преподаватели, медработники и люди, входящие в группу риска.

13 август 08:13 | : Будни

Главные новости


Архангельские коммунисты решили «слить» и районные выборы
«Отфильтрованные», или Как это делается в Поморье
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (125)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20