Коронавирус не пожалел вице-премьера России

Об этом сегодня с дрожью в голосе оповещают все крупнейшие федеральные информагентства.
Положительный результат на COVID-19 дал тест, взятый перед рабочей поездкой на Дальний Восток у вице-премьера Юрия Трутнева, отвечающего в силу своих служебных обязанностей, в том числе, и за развитие Арктического региона.
Визит, естественно, был отложен.
В настоящий момент чиновник находится на самоизоляции и ждет подтверждения диагноза, продолжая работать дистанционно. Формат его участия в мероприятиях на Дальнем Востоке будет решаться после получения результатов повторных анализов.
Напомним, в кабинете министров уже переболели - премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.