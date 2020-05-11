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Коронавирус не пожалел вице-премьера России

Об этом сегодня с дрожью в голосе оповещают все крупнейшие федеральные информагентства.

Положительный результат на COVID-19 дал тест, взятый перед рабочей поездкой на Дальний Восток у вице-премьера Юрия Трутнева, отвечающего в силу своих служебных обязанностей, в том числе, и за развитие Арктического региона.

Визит, естественно, был отложен.

В настоящий момент чиновник находится на самоизоляции и ждет подтверждения диагноза, продолжая работать дистанционно.  Формат его участия в мероприятиях на Дальнем Востоке будет решаться после получения результатов повторных анализов.

Напомним, в кабинете министров уже переболели - премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.

13 август 07:45 | : Будни

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