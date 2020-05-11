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Коронавирус в Архангельской области: Стабильные +68

По информации оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в Архангельской области, на 12 августа зарегистрировано + 68 новых случаев заражения COVID -19.

Среди вновь заболевших:

48 — Архангельск

8 — Котласский район

4 — Вельский район

3 — Северодвинск

3 — Новодвинск

2 — Плесецкий район

8 815 (+30) пациентов — выписано

1 489 — находится под наблюдением

23 514 — обследованы и здоровы

208 974 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование

8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия

12 август 15:50 | : Будни

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