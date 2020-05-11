Коронавирус в Архангельской области: Стабильные +68

По информации оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в Архангельской области, на 12 августа зарегистрировано + 68 новых случаев заражения COVID -19.
Среди вновь заболевших:
48 — Архангельск
8 — Котласский район
4 — Вельский район
3 — Северодвинск
3 — Новодвинск
2 — Плесецкий район
8 815 (+30) пациентов — выписано
1 489 — находится под наблюдением
23 514 — обследованы и здоровы
208 974 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование
8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия