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Архангельск расхолаживается

С 15 августа в столице Поморья начнутся гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ. Они продлятся несколько дней.

В пятницу, 14 августа, начнется расхолаживание наружных тепловых  сетей. Соответственно, в это время управляющими организациями будет произведено отключение внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения.

Как рассказал директор Архангельских городских теплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев, гидравлические испытания завершатся 19 августа. С указанной даты подключение жилфонда к горячей воде начнет осуществляться по графику, который будет опубликован на сайте администрации города.

 

12 август 13:58 | : Будни

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