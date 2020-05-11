Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Опубликована полная программа книжного фестиваля «Белый июнь» в Архангельске

Более 50 бесплатных событий ждут архангелогородцев и гостей города на фестивале книги «Белый июнь» — 11 встреч с писателями, 8 презентаций книг, 5 круглых столов и дискуссий, литературный питчинг, поэтические мастерские, открытые чтения и мастер-классы по книжной иллюстрации. Оргкомитет опубликовал полную программу событий на сайте whitefest.ru.

 28-30 августа в Петровском парке пройдут встречи с лауреатом премии «Русский Букер» Александром Снегиревым, со-переводчиком «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса Алексеем Поляриновым, автором романа «Дни Савелия» Григорием Служителем, архангельским поэтом Даниилом Семёновым и другими авторами.

 В лекториях фестиваля презентуют книги:

  • роман «Бывшая Ленина» о российской глубинке журналиста и писателя, лауреата премии «Большая книга» Шамиля Идиатуллина;
  • путеводитель по книжному миру «Таинственная карта» Галины Юзефович;
  • историю жизни французского слависта Жоржа Нива «Русофил» Александра Архангельского;
  • книгу «Магические практики северно-русских деревень» Светланы Адоньевой о заговорах, оберегах и лечебных ритуалах деревень Архангельской и Вологодской областей и другие.

 Гости фестиваля вместе со зрителями на круглых столах и дискуссиях обсудят современные музеи, самые обсуждаемые книги, трудности перевода художественной литературы и детское чтение. Начинающие писатели Архангельска представят идеи своих книг критику и журналисту Константину Мильчину на литературном питчинге.

 29 августа у Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова пройдёт торжественная церемония открытия памятника Фёдору Абрамову, а в театре драмы Ломоносова покажут спектакль Театра.doc.
50 издательств со всей России привезут на ярмарку тонны книг по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки «Книжного дома Анастасии Орловой», «Альпины Паблишер», «Поляндрии», Corpus, «Самоката», «Редакции Елены Шубиной» и других издательств.

 Вход на все мероприятия «Белого июня» бесплатный. Фестиваль состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.

 Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

 

О летнем фестивале книги «Белый июнь»

«Белый июнь» — фестиваль книги в Архангельске, программа которого включает лекции и мастер-классы, встречи с писателями и презентации книг, круглые столы и дискуссии, книжную ярмарку. Фестиваль «Белый июнь» впервые пройдёт с 28 по 30 августа в Петровском парке Архангельска.

 Фестиваль организуют Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова при поддержке Министерства культуры Архангельской области.

 Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

 

12 август 09:53 | : Будни

Главные новости


Архангельские коммунисты решили «слить» и районные выборы
«Отфильтрованные», или Как это делается в Поморье
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (118)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20