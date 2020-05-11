Опубликована полная программа книжного фестиваля «Белый июнь» в Архангельске

Более 50 бесплатных событий ждут архангелогородцев и гостей города на фестивале книги «Белый июнь» — 11 встреч с писателями, 8 презентаций книг, 5 круглых столов и дискуссий, литературный питчинг, поэтические мастерские, открытые чтения и мастер-классы по книжной иллюстрации. Оргкомитет опубликовал полную программу событий на сайте whitefest.ru.
28-30 августа в Петровском парке пройдут встречи с лауреатом премии «Русский Букер» Александром Снегиревым, со-переводчиком «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса Алексеем Поляриновым, автором романа «Дни Савелия» Григорием Служителем, архангельским поэтом Даниилом Семёновым и другими авторами.
В лекториях фестиваля презентуют книги:
Гости фестиваля вместе со зрителями на круглых столах и дискуссиях обсудят современные музеи, самые обсуждаемые книги, трудности перевода художественной литературы и детское чтение. Начинающие писатели Архангельска представят идеи своих книг критику и журналисту Константину Мильчину на литературном питчинге.
29 августа у Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова пройдёт торжественная церемония открытия памятника Фёдору Абрамову, а в театре драмы Ломоносова покажут спектакль Театра.doc.
50 издательств со всей России привезут на ярмарку тонны книг по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки «Книжного дома Анастасии Орловой», «Альпины Паблишер», «Поляндрии», Corpus, «Самоката», «Редакции Елены Шубиной» и других издательств.
Вход на все мероприятия «Белого июня» бесплатный. Фестиваль состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.
Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
О летнем фестивале книги «Белый июнь»
«Белый июнь» — фестиваль книги в Архангельске, программа которого включает лекции и мастер-классы, встречи с писателями и презентации книг, круглые столы и дискуссии, книжную ярмарку. Фестиваль «Белый июнь» впервые пройдёт с 28 по 30 августа в Петровском парке Архангельска.
Фестиваль организуют Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова при поддержке Министерства культуры Архангельской области.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».