COVID-19 в Архангельской области: 64 новых случаев плюс «привет» из Краснодарского края

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы 64 человека плюс один завозной случай у отдохнувшего на курортах Краснодарского края.
Внутри региона картина следующая:
- 31 архангелогородец;
- 9 новых случаев выявлены в Верхнетоемском районе;
- 6 в — Вельском;
- 5 в — Мирном;
- 4 в — Пинежском районе;
- по два новых случая выявлены в Новодвинске и Приморском районе;
- по одному в — Коряжме, а также в Шенкурском, Каргопольском, Устьянском и Виноградовском районах.
Выздоровели за тот же временной период 23 пациента.