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COVID-19 в Архангельской области: 64 новых случаев плюс «привет» из Краснодарского края

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы 64 человека плюс один завозной случай у отдохнувшего на курортах Краснодарского края.

Внутри региона картина следующая:

  • 31 архангелогородец; 
  • 9 новых случаев выявлены в Верхнетоемском районе; 
  • 6 в — Вельском; 
  • 5 в — Мирном; 
  • 4 в — Пинежском районе; 
  • по два новых случая выявлены в Новодвинске и Приморском районе; 
  • по одному в — Коряжме, а также в Шенкурском, Каргопольском, Устьянском и Виноградовском районах.

Выздоровели за тот же временной период 23 пациента.

 

11 август 15:16 | : Будни

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